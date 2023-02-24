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44 минуты назад

Секретную криптоферму нашли в школьном подвале

Ferra.ruиещё 7

Американцу предъявили обвинения в том, что он организовал секретную ферму по добыче криптовалюты в отдаленном подвальном помещении школы, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию города.

Секретную криптоферму нашли в школьном подвале
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Полиция прибыла в школу в декабре 2021 года после того, как директор по городскому хозяйству обнаружил электрические провода, воздуховоды и множество компьютеров, которые казались не на своем месте во время плановой проверки школы.

Оказалось, что это была ферма по добыче криптовалюты, незаконно подключенная к электрической системе школы. Департамент национальной безопасности помог безопасно извлечь и осмотреть оборудование. 39-летний Надим Нахас, помощник директора школы, был определен в качестве подозреваемого после трехмесячного расследования. После слушания по предъявленным обвинениям было возбуждено уголовное дело. По словам полиции, Нахас уволился в начале 2022 года. На суд он не явился.

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