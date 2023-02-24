Секретную криптоферму нашли в школьном подвале

Американцу предъявили обвинения в том, что он организовал секретную ферму по добыче криптовалюты в отдаленном подвальном помещении школы, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию города.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Полиция прибыла в школу в декабре 2021 года после того, как директор по городскому хозяйству обнаружил электрические провода, воздуховоды и множество компьютеров, которые казались не на своем месте во время плановой проверки школы.