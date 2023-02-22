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1 час назад

Европа смогла значительно снизить потребление газа

Lenta.ru

Объем потребления газа странами Евросоюза (ЕС) в августе 2022 года-январе 2023 года сократился на 19,3 процента по сравнению со среднем показателем за аналогичный период в последние пять лет. Такие данные опубликовал Евростат на своем сайте.

Европа смогла значительно снизить потребление газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В некоторых европейских странах потребление снизилось еще значительней, примерно на 50 процентов. К таким государствам относятся Финляндия (на 57,3 процента), Литва (на 47,9 процента) и Швеция (на 40,2 процентов).

Меньше всего потребление топлива смогла сократить Ирландия (менее одного процента). Больше газа, чем обычно, потребляли Мальта — на 12 процентов и Словакия (на 5 процентов).

Ранее эксперты пришли к выводу, что Германия смогла пережить зиму без российского газа. В конце сентября страна полностью отказалась от поставок газа из России, заместив его трубопроводным топливом из Норвегии и Нидерландов, поставками сжиженного природного газа и угля.

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