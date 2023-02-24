Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатской сессии

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатской сессии в пятницу.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле торгуются по цене 75,86 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,62%.

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Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 73,80 долл. и сопротивление — на 77,74 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,00% и торгуется на отметке 104,54 долл.