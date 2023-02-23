Индия станет нетто-экспортером солнечных модулей к 2026 году

Индийская промышленность будет производить солнечные модули мощностью 100 гигаватт (ГВт) в год, что поможет стране стать их нетто-экспортером. Об этом заявил секретарь Министерства новых и возобновляемых источников энергии Бхупиндер Бхалла.

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Чиновник сообщил газете The Hindu, что это внесет значительный вклад в достижение национальной цели по установке 500 ГВт энергетических мощностей из неископаемых источников к 2030 году.