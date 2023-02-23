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2 часа назад

Индия станет нетто-экспортером солнечных модулей к 2026 году

ТВ БРИКС

Индийская промышленность будет производить солнечные модули мощностью 100 гигаватт (ГВт) в год, что поможет стране стать их нетто-экспортером. Об этом заявил секретарь Министерства новых и возобновляемых источников энергии Бхупиндер Бхалла.

Индия станет нетто-экспортером солнечных модулей к 2026 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник сообщил газете The Hindu, что это внесет значительный вклад в достижение национальной цели по установке 500 ГВт энергетических мощностей из неископаемых источников к 2030 году.

В прошлом году Индия получила дополнительные 122 ГВт из возобновляемых источников энергии, включая ветер, солнце (62 ГВт), биомассу и малые гидроэлектростанции. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

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