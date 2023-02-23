США отправили в Европу в 2022 году СПГ вдвое больше, чем в 2021 году

Соединенные Штаты направили в Европу в 2022 году свыше 70 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил в среду вечером помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт, выступая на первом Форуме Восточной Македонии и Фракии в городе Александруполис. Его выступление распространили в четверг организаторы форума.

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По словам Пайетта, важным фактором способности Европы диверсифицировать свои источники энергии стал американский сжиженный природный газ, который производители в США "смогли мобилизовать" в ответ на потребности, возникшие из-за кризиса на Украине.

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"Основываясь на статистике, США отправили в Европу более 70 млрд куб. м СПГ, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и большая часть этого груза прошла через Грецию. Фактически американский экспортный потенциал СПГ, по оценкам, увеличится примерно на 50% к 2025 году на основе лицензированных и находящихся в стадии разработки проектов", - сказал помощник госсекретаря.

"Наряду с Катаром США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы, и, конечно, это также связано с плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU - прим. ТАСС) Александруполиса, являющейся еще одним важным показателем устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы", - сказал Пайетт. По его словам, этот проект касается не только Греции, но и всего региона, и "отражает как региональное лидерство Греции, так и ее приверженность сотрудничеству".

Помощник госсекретаря подчеркнул, что портовый город Александруполис приобретает очень важную роль как в качестве регионального игрока в энергетике, так и в качестве ворот к безопасности и сотрудничеству в широком регионе.

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