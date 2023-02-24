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1 час назад

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 руб впервые с 22 апреля

Газета.Ruиещё 9

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже поднялся до 76 рублей, такое значение фиксируется впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом следует из данных торговой площадки. Также курс евро по состоянию на 24 февраля превысил 80 рублей.

К 14:20 мск курс американской валюты немного снизился - до 75,92 руб.

Ранее аналитик Михаил Шульгин заявил, что курс доллара вырастет выше 80 рублей при отрицательных факторах. По его словам, в праздничные дни курс валют может сильно меняться из-за множества политических событий, которые чреваты различными неожиданностями.

Также аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт спрогнозировал рост курса доллара до 78 рублей в конце февраля. Он уточнил, что курс рубля снизился по отношению к доллару более чем на 7% с конца января 2023 года. На 27 февраля придется пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу.

Рынки,Станислав Бовт,Московская биржа,
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