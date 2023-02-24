Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 руб впервые с 22 апреля

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже поднялся до 76 рублей, такое значение фиксируется впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом следует из данных торговой площадки. Также курс евро по состоянию на 24 февраля превысил 80 рублей.

К 14:20 мск курс американской валюты немного снизился - до 75,92 руб.

Ранее аналитик Михаил Шульгин заявил, что курс доллара вырастет выше 80 рублей при отрицательных факторах. По его словам, в праздничные дни курс валют может сильно меняться из-за множества политических событий, которые чреваты различными неожиданностями.