SFC разрешила HashKey Group торговать криптовалютой в Гонконге

Поставщик финуслуг HashKey Group, лидирующий в азиатском регионе, объявил о получении разрешения со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) на внебиржевую торговлю криптовалютами для Hash Blockchain Limited (HBL). Это позволит организации выступать посредником между продавцом и покупателем, проводя сделки, даже если необходимые токены отсутствуют на бирже.

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Глава HashKey Group Мишель Ли заявил, что компания рада оказанному доверию. Он уверен, что данное разрешение откроет пользователям новые возможности. Это очень важно, особенно сейчас, когда его команда готовится к запуску биржи виртуальных активов HashKey PRO. Мишель Ли добавил, что HashKey обязуется обеспечивать клиентам полную безопасность при проведении сделок.