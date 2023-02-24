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2 часа назад

SFC разрешила HashKey Group торговать криптовалютой в Гонконге

Fomo

Поставщик финуслуг HashKey Group, лидирующий в азиатском регионе, объявил о получении разрешения со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) на внебиржевую торговлю криптовалютами для Hash Blockchain Limited (HBL). Это позволит организации выступать посредником между продавцом и покупателем, проводя сделки, даже если необходимые токены отсутствуют на бирже.

SFC разрешила HashKey Group торговать криптовалютой в Гонконге
Фото: FomoFomo

Глава HashKey Group Мишель Ли заявил, что компания рада оказанному доверию. Он уверен, что данное разрешение откроет пользователям новые возможности. Это очень важно, особенно сейчас, когда его команда готовится к запуску биржи виртуальных активов HashKey PRO. Мишель Ли добавил, что HashKey обязуется обеспечивать клиентам полную безопасность при проведении сделок.

Высказался и глава HBL Колин Чжун. Он заявил, что регулирования торговли позволит укрепить доверие инвесторов и привлечет новых клиентов, что положительно отразится на процессе внедрения цифровых активов. Это полностью соответствует принципам компании, которая стремится постоянно расти и развиваться, чтобы завоевать всемирное признание в сфере цифровых активов.

Рынки,Мишель Ли,
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