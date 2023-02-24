SFC разрешила HashKey Group торговать криптовалютой в Гонконге

Поставщик финуслуг HashKey Group, лидирующий в азиатском регионе, объявил о получении разрешения со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) на внебиржевую торговлю криптовалютами для Hash Blockchain Limited (HBL). Это позволит организации выступать посредником между продавцом и покупателем, проводя сделки, даже если необходимые токены отсутствуют на бирже.
Глава HashKey Group Мишель Ли заявил, что компания рада оказанному доверию. Он уверен, что данное разрешение откроет пользователям новые возможности. Это очень важно, особенно сейчас, когда его команда готовится к запуску биржи виртуальных активов HashKey PRO. Мишель Ли добавил, что HashKey обязуется обеспечивать клиентам полную безопасность при проведении сделок.
Высказался и глава HBL Колин Чжун. Он заявил, что регулирования торговли позволит укрепить доверие инвесторов и привлечет новых клиентов, что положительно отразится на процессе внедрения цифровых активов. Это полностью соответствует принципам компании, которая стремится постоянно расти и развиваться, чтобы завоевать всемирное признание в сфере цифровых активов.