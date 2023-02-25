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1 час назад

Bloomberg: доллар может серьезно ослабнуть во второй половине 2023 года

Газета.Ru

Доллар начнет резко ослабевать во второй половине 2023 года, и его снижение пойдет на пользу мировой экономике, так как поможет преодолеть рост инфляции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Доллару предрекли резкое падение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Некоторые ведущие инвесторы в мире делают ставку на ослабление доллара США. По их мнению, ралли по американской валюте в основном позади: доллар слабеет, поскольку основной цикл повышения процентных ставок ФРС США завершился. Другие же национальные валюты будут укрепляться, так как регуляторы других стран продолжают ужесточать монетарную политику, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что иена и евро уже укрепились на 11% и более, по сравнению с падением осенью прошлого года, а британский фунт вырос на 15,7%. При этом такая ситуация идет на пользу глобальной экономике, так как цены на импорт для развивающихся стран снизятся. Благодаря этому глобальная инфляция замедлится.

Аналитики оценили будущее доллара США

Аналитики посчитали, что в прошлом году жесткая монетарная политика в США привела к укреплению доллара и росту цен на продукты и сырье в мире. Однако самые высокие значения доллара уже остались позади. Кроме того, другие экономики мира постепенно начинают догонять США, так что американская валюта продолжит ослабевать.

В конце января издание Business Insider писало, что господство доллара в мировой торговле под угрозой из-за пяти проектов, которые одновременно разрабатываются Азией, Ближним Востоком и странами Латинской Америки.

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