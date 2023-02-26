Доллару предсказали укрепление

При сохранении нынешних тенденций курс доллара в 2023 году может вырасти до 85 рублей. Такой прогноз в беседе с радио Sputnik дал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

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По его словам, причиной укрепления американской валюты по отношению к рублю станет ухудшение платежного баланса. Падение экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, а также увеличение необходимости импортных товаров и их удорожание повысит спрос на доллары при уменьшении предложения.

Николаев указал, что процесс еще продолжается, говорить о скором его завершении рано. При этом эксперт не считает, что рубль ослабеет еще на 20 процентов в ближайшем будущем, однако по итогам 2023 года, если не появится каких-то новых важных факторов, доллар может дойти до указанного курса.

Рубль начал дешеветь по сравнению с долларом и евро с декабря прошлого года, на фоне вступления в силу западных санкций на морские поставки российской нефти. Речь идет как о вступлении в силу потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, так и начале действия эмбарго Евросоюза.