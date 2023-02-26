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1 час назад

Доллару предсказали укрепление до 85 рублей

Lenta.ru

При сохранении нынешних тенденций курс доллара в 2023 году может вырасти до 85 рублей. Такой прогноз в беседе с радио Sputnik дал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Доллару предсказали укрепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, причиной укрепления американской валюты по отношению к рублю станет ухудшение платежного баланса. Падение экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, а также увеличение необходимости импортных товаров и их удорожание повысит спрос на доллары при уменьшении предложения.

Николаев указал, что процесс еще продолжается, говорить о скором его завершении рано. При этом эксперт не считает, что рубль ослабеет еще на 20 процентов в ближайшем будущем, однако по итогам 2023 года, если не появится каких-то новых важных факторов, доллар может дойти до указанного курса.

Рубль начал дешеветь по сравнению с долларом и евро с декабря прошлого года, на фоне вступления в силу западных санкций на морские поставки российской нефти. Речь идет как о вступлении в силу потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, так и начале действия эмбарго Евросоюза.

На этом фоне курс доллара в пятницу, 24 февраля, впервые с апреля прошлого года превысил 76 рублей, евро закрепился в районе 80 рублей. При этом по состоянию на 20 февраля дефицит бюджета находится на уровне 3,8 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона. Комментируя эти обстоятельства, министр финансов России Антон Силуанов пообещал уложиться в заданные параметры расходов без повышения дефицита бюджета по итогам 2023 года.

Рынки,Антон Силуанов,Игорь Николаев,РАН,ЕС,
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