Акции TCS на Мосбирже рухнули

Стоимость расписок TCS в начале основной сессии на Московской бирже снижалась на 12,77%, до 2 305 рублей за бумагу на фоне введения санкций против банка "Тинькофф" , свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

25 февраля ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. В банке "Тинькофф" сообщили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к санкциям. Активы "Тинькофф инвестиций" в течение трех недель бесшовно для клиентов банк переведет в новую неподсанкционную компанию. Позднее "Тинькофф инвестиции" также сообщили, что временно приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами.