Цены на газ в Европе упали

Цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до около $515 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Одним из основных факторов такого снижения стала аномально теплая зима и высокая заполненность газовых хранилищ.
Если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне около $1 550 за 1 тыс. куб. м, то 28 февраля торги закрылись на уровне $515 - втрое ниже по сравнению с началом зимы. Самое сильное снижение наблюдалось 28 февраля, когда цена газа опускалась до $505 - впервые с конца августа 2021 года.
Средняя цена газа в Европе в декабре составила около $1 272 за 1 тыс. куб. м, в январе - $712, а в феврале - уже порядка $583.
Причины падения цены зимой
Стремительное снижение стоимости газа произошло благодаря очень теплой погоде в регионе в текущем отопительном сезоне. Если в середине декабря температуры кратковременно находились ниже климатической нормы, то после этого в Европу пришло потепление, которое поддерживает температуры.
Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре и январе находилась на высоком уровне. А 15 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 35,4%.Также запасы в ПХГ ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 61,65% (на 21,61 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 66,94 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы текущей зимой выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.