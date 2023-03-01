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1 час назад

Рубль в среду на открытии подешевел к доллару на 8,75 копейки, к евро потерял 6,75 копейки, а к юаню упал на 2 копейки

Деловая газета "Взгляд"иещё 14

Рубль на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 8,75 копейки, до 75,0575 рубля, к евро потерял 6,75 копейки, подешевев до 79,5175 рублей, а к юаню упал на 2 копейки, до 10,8 рубля.

Рубль в среду на открытии подешевел к доллару на 8,75 копейки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 8,75 копейки, до 75,0575 рубля, к евро потеряла 6,75 копейки, подешевев до 79,5175 рублей, а к юаню упала на 2 копейки, до 10,8 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии подешевел к доллару и к евро.

Рынки,Московская биржа,
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