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1 час назад

В Германии заявили об отсутствии дефицита нефти

ТАСС

Германия "последовательно готовилась" к прекращению закупок трубопроводной нефти из России. Об этом заявила в среду журналистам в Берлине представитель министерства экономики Беате Барон.

В Германии заявили об отсутствии дефицита нефти
Фото: ТАССТАСС

"Рынок хорошо подготовлен, энергобезопасность ФРГ обеспечена, - отметила она. - Нет данных о дефиците [нефти]. НПЗ в городах Лойна и Шведт работают стабильно". По ее словам, НПЗ в Шведте, к примеру, "полностью обеспечивается" через порт Ростока, дополнительные объемы поступают через польский Гданьск.

Как сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, на основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши "Транснефтью" не осуществляется.

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen 25 февраля сообщила, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по "Дружбе". Барон уточнила, что в ФРГ "приняли это к сведению".

Германия перестала заказывать нефть по трубопроводу из России с 1 января 2023 года.

Рынки,Беата Барон,Игорь Демин,Транснефть,
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