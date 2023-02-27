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18 минут назад

Турция резко снизила закупки российской нефти и газа

Lenta.ru

Турция резко снизила импорт нефти из России в 1,9 раза, до 963 тысяч тонн в декабре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Турция резко снизила закупки российской нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки из Ирака выросли в два раза (до одного миллиона тонн), из Казахстана уменьшились в 1,4 раза, до 193,2 тысячи тонн. В целом страна сократила закупки нефти на 11,5 процента к ноябрю, до 2,3 миллиона тонн.

В сообщении также сказано, что Турция в 2022 году импортировала 21,6 миллиарда кубометров российского газа — это на 18 процентов меньше, чем годом ранее. При этом импорт дизтоплива в Турцию из всех стран взлетел на 22,2 процента, до 1,1 миллиона тонн. На Россию пришлось 659 тысяч тонн (рост в 1,5 раза), далее идет Индия и Израиль.

В Турции назвали срок полного отказа от поставок газа

Главными импортерами товаров из России, в основном за счет покупки нефти и нефтепродуктов, в прошлом году стали Индия, Болгария, Венгрия и Турция. Диверсификация поставок объясняется, в первую очередь, введением санкций Евросоюза и стран G7 против российской нефти, а также аварией на газопроводах «Северный поток», по которым топливо шло в Европу, считает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко.

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