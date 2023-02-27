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14 минут назад

Bloomberg: экспорт нефти из тихоокеанских портов России стал рекордным

Елена Прошина

Российский экспорт нефти через тихоокеанские порты достиг рекордных значений на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

Экспорт нефти из тихоокеанских портов РФ стал рекордным
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным издания, на прошлой неделе нефть из России была загружена на 34 танкера, из которых 14 получили сырьё в тихоокеанских портах. Доход от продажи таких объёмов издание оценило в 44 миллиона долларов. При этом в предыдущие две недели в этих портах было не более 10 танкеров. Таким образом, объёмы экспорта на прошлой неделе являются рекордными с начала СВО.

При этом ежедневные поставки нефти в неделю тоже выросли. Издание отмечает, что вышеуказанные 34 танкера погрузили в сумме более 25 миллионов барр., что на 250 тысяч выше, чем показатель предыдущей недели.

По информации издания, рекордными с начала СВО стали и средние размеры поставок азиатским потребителям, а также поставки в неизвестные пункты назначения. Уточняется, что суда экспортируют по 3,11 миллионов барр. ежедневно за последние четыре недели.

Ранее в Албании арестовали капитана танкера по подозрению в контрабанде российской нефти.

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