Экспорт нефти из тихоокеанских портов РФ стал рекордным

Российский экспорт нефти через тихоокеанские порты достиг рекордных значений на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

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Согласно данным издания, на прошлой неделе нефть из России была загружена на 34 танкера, из которых 14 получили сырьё в тихоокеанских портах. Доход от продажи таких объёмов издание оценило в 44 миллиона долларов. При этом в предыдущие две недели в этих портах было не более 10 танкеров. Таким образом, объёмы экспорта на прошлой неделе являются рекордными с начала СВО.

При этом ежедневные поставки нефти в неделю тоже выросли. Издание отмечает, что вышеуказанные 34 танкера погрузили в сумме более 25 миллионов барр., что на 250 тысяч выше, чем показатель предыдущей недели.

По информации издания, рекордными с начала СВО стали и средние размеры поставок азиатским потребителям, а также поставки в неизвестные пункты назначения. Уточняется, что суда экспортируют по 3,11 миллионов барр. ежедневно за последние четыре недели.