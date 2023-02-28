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1 час назад

Аналитик предсказал будущее рубля в марте

Lenta.ru

В феврале на фоне окончания налогового периода отечественные экспортеры поддерживали курс рубля, не давая ему сильно просесть по сравнению с зарубежной валютой. Так они не давали рублю сильно упасть, несмотря на плохую динамику цен на энергоносители и влияние санкций. Но с начала марта национальная валюта может начать слабеть, рассказал агентству «Прайм» аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Аналитик предсказал будущее рубля в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за восстановления импорта спрос на доллар, евро и юань будет сильно давить на рубль, добавил Зварич. Это повлияет на курсы иностранных валют и выведет их на новые локальные максимумы. При этом, по прогнозам аналитика, рубль ослабеет до диапазона 75-80 рублей за американский доллар.

Курс рубля начал снижаться с декабря прошлого года после того, как западные страны ввели санкции против российской нефти. Чтобы компенсировать недополученные бюджетом деньги, Минфин поручил Центробанку продавать валютные резервы. Также власти решили собрать со сверхдоходов бизнеса разовый платеж — в казну поступит около 300 миллиардов рублей.

Ранее аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила, что из-за растущего дефицита бюджета и неясности, почем будут продаваться за рубеж нефть и газ, рубль заметно ослабнет. Даже при умеренно негативном сценарии его курс упадет до 78-81 рубля за доллар или 85-88 рублей за евро, объяснила она.

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