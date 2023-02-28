«Газпром нефть» спрогнозировала цены на топливо в 2023 году

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков прогнозирует относительно высокую волатильность на мировом рынке нефти в текущем году. При этом он указал на наличие ряда инструментов, которые позволяют с ней работать, передает агентство «Прайм».

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Он назвал диапазон цены на сырье в 80 до 110 долларов наиболее вероятным. По словам главы «Газпром нефти», потребление и производство «не стоят на месте». Он подчеркнул, что баланс на рынке определяет целый ряд факторов.

Дюков также отметил, что многое будет зависеть от ситуации в мировой экономике в 2023 году, а также от эпидемиологической обстановки в КНР. Речь идет о снятии ковидных ограничений, уточнил глава «Газпром нефти».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский экспорт нефти через тихоокеанские порты достиг рекордных значений на прошлой неделе.

Отмечалось, что нефть из России была загружена на 34 танкера, из которых 14 получили сырье в тихоокеанских портах. Доход от продажи таких объемов составил 44 миллиона долларов.