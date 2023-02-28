Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

«Газпром нефть» спрогнозировала цены на топливо в 2023 году

Лера Букина

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков прогнозирует относительно высокую волатильность на мировом рынке нефти в текущем году. При этом он указал на наличие ряда инструментов, которые позволяют с ней работать, передает агентство «Прайм».

«Газпром нефть» спрогнозировала цены на топливо в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал диапазон цены на сырье в 80 до 110 долларов наиболее вероятным. По словам главы «Газпром нефти», потребление и производство «не стоят на месте». Он подчеркнул, что баланс на рынке определяет целый ряд факторов.

Дюков также отметил, что многое будет зависеть от ситуации в мировой экономике в 2023 году, а также от эпидемиологической обстановки в КНР. Речь идет о снятии ковидных ограничений, уточнил глава «Газпром нефти».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский экспорт нефти через тихоокеанские порты достиг рекордных значений на прошлой неделе.

Отмечалось, что нефть из России была загружена на 34 танкера, из которых 14 получили сырье в тихоокеанских портах. Доход от продажи таких объемов составил 44 миллиона долларов.

До этого в этих портах было не более 10 танкеров. Так, объемы экспорта на прошлой неделе стали рекордными с февраля прошлого года.

Рынки,Александр Дюков,Газпромнефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий