Ценам на нефть предсказали рост

В текущем году стоимость нефти будет находиться в диапазоне 80-110 долларов за баррель, спрогнозировал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам главы компании, рост котировок будет связан, в частности, с ситуацией в мировой экономике и последствиями снятия ковидных ограничений в Китае. Дюков отметил, что в 2023 году волатильность на мировом рынке нефти будет относительно высокая, однако добавил, что для борьбы с ней есть ряд инструментов, например, ОПЕК+.

Похожие оценки относительно повышения цен на нефть накануне предоставил и глава одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Group Расселл Харди. Компания ожидает, что во второй половине года цены вырастут до 90-100 долларов за баррель. Повышение стоимости топлива предсказывают также в Mercuria Energy Group, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Аналитики швейцарского банка UBS в начале января прогнозировали, что к середине 2023 года стоимость эталонного сорта нефти Brent превысит уровень в 110 долларов за баррель. При этом, как указывал Bloomberg, эксперты Citigroup придерживались противоположного мнения и ожидали, что к концу 2023 года цена упадет на десять долларов по отношению к нынешнему уровню.

В ходе торгов 28 февраля апрельский фьючерс Brent торговался в диапазоне 82-84 доллара за баррель, а сорт WTI — 75-77 долларов за баррель. В то же время стоимость российской нефти составляет примерно 55 долларов за баррель, что ниже заложенного в федеральном бюджете уровня.