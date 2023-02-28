Газ из России может пойти в Китай из Казахстана

В Казахстане рассматривается возможность импорта газа из России для покрытия его дефицита на внутреннем рынке. В национальной компании QazaqGaz заявили, что уже к следующей зиме Казахстан может полностью прекратить экспорт своего газа. А как ранее сообщил глава минэнерго республики Болат Акчулов, дефицит газа на внутреннем рынке может возникнуть к 2025 году.

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Но объемы газа, необходимые Казахстану, пока невелики, чтобы серьезно заинтересовать потенциального экспортера. Поэтому QazaqGaz предложил России рассмотреть возможность поставок газа в Китай через территорию республики. Для нашей страны, на первый взгляд, перспектива еще одного маршрута для экспорта газа в Китай весьма заманчива, учитывая планы по наращиванию поставок в Азию.

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Россия, лишившаяся возможности поставлять голубое топливо в Европу в прежнем объеме, вынуждена искать альтернативные варианты сбыта, прежде всего те, которые можно задействовать оперативно (строительство труб займет несколько лет), считает директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова. Поэтому варианты транзита по территории Казахстана выглядят привлекательно. В газовой дорожной карте, подписанной в январе 2023 года Россией и Казахстаном, республика получит возможность газифицировать северные и восточные районы страны, а также модернизировать свою газотранспортную систему, что станет лишь началом более тесного сотрудничества стран в организации поставок газа в Китай, отмечает Белова.

Но к проекту также возникает много вопросов. И дело здесь не только в том, что мы будем зависеть от транзитной страны, как в свое время российские поставки зависели от Украины.

Россия, лишившаяся возможности поставлять газ в Европу в прежнем объеме, вынуждена искать варианты его сбыта на других рынках

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Владимир Андрианов, казахстанский маршрут - не самый перспективный ни с точки зрения наличия газовых запасов "на входе в трубу", ни с точки зрения наличия спроса при "выходе из трубы". Да, за счет такой транспортной схемы можно "пристроить" часть газа, который добывается в Западной Сибири и сегодня не идет в Европу. Но в долгосрочном плане более прямым маршрутом между Западной Сибирью и КНР станет все же магистраль "Сила Сибири-2". Кроме того, Россия обладает обширной ресурсной базой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Именно эти ресурсы надо осваивать с прицелом на поставки в КНР, считает эксперт.

Что же касается выхода из трубы, то Казахстан граничит с западными регионами Китая, наименее развитыми в экономическом плане. Поэтому масштабные поставки газа через территорию Казахстана потребовали бы строительства дополнительной и протяженной инфраструктуры до центральных, восточных и южных регионов Китая, поясняет Андрианов.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, в свете событий на европейском газовом рынке перед идеей транзита российского газа в Китай через Казахстан приоткрылось окно возможностей. Здесь есть предмет для переговоров, и они ведутся в рамках предложенного российской стороной тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном. Поставки через Казахстан можно организовать достаточно быстро, так как там есть готовая инфраструктура и есть дефицит газовых ресурсов. Но это, конечно, не должно отменять наши другие проекты с Китаем в газовой сфере, а лишь дополнять их.

Если оценивать возможные объемы поставок, то Казахстану в ближайшие 2-3 года может потребоваться максимум 2-3 млрд кубометров газа. В 2022 году потребление составило 21 млрд кубометров, но оно ежегодно растет в среднем на 7% и ожидается, что к 2030 году составит около 40 млрд кубометров. То есть к этому моменту речь может пойти уже о значительных объемах экспорта. По оценке Беловой, при текущих возможностях газотранспортной инфраструктуры Россия сможет поставлять в Китай от 7 до 16 млрд кубометров.

Со стороны соседей Казахстана и России возможно и серьезное противодействие этому проекту. Через территорию Казахстана в Китай уже поставляется газ из Туркменистана. Причем китайские компании имеют в Туркмении большие интересы в газовой сфере и едва ли захотят получить такого конкурента, а поставки будут идти в одни и те же регионы Китая.

По предварительным данным, Казахстан готов создать инфраструктуру для подачи российского газа к Алашанькоу, являющейся точкой пограничного перехода для газопровода Центральная Азия - Китай (или, как его еще называют, Туркменистан - Китай), поясняет Андрианов. Пропускная способность трубы - 60 млрд кубометров в год, в 2022 году по ней было прокачано 43,2 млрд кубометров. То есть теоретически остаются "свободными" более 15 млрд кубометров мощностей. Но российский газ нужен тому же Казахстану, и чтобы высвободить объемы для собственного экспорта в Китай. Планы по стабилизации и дальнейшему увеличению поставок в Поднебесную есть и у Узбекистана, не говоря уже о Туркменистане.

К тому же сейчас прорабатывается проект четвертой нитки трубопровода "Туркменистан - Китай". Она, в отличие от трех предыдущих, пройдет не через Казахстан, а через Таджикистан и Кыргызстан и выйдет на территории Китая южнее, чем другие линии. Это означает, что проект расширения магистрали Центральная Азия - Китай не предполагает перекачку по нему российских объемов. Можно сказать, что тем самым Пекин дает Москве однозначный сигнал: российский газ ждут на севере и востоке страны, а не на западе, который забронирован для туркменского сырья, уточняет Андрианов.

Впрочем, по мнению Гривача, Китай не будет против еще одного варианта доставки газа на свою территорию. Стратегически Пекин заинтересован в доступе к максимальному количеству энергетических ресурсов. Но тактически они будут делать вид, что никуда не торопятся с целью получить наилучшие условия, считает эксперт.