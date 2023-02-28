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31 минуту назад

Bloomberg: Россия наращивает поставки нефти в Индию, несмотря на растущий спрос в Китае

Газета.Ruиещё 1

Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Bloomberg: Россия наращивает поставки нефти в Индию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть.

Ведущий аналитик Kpler Виктор Катон утверждает, что в феврале импорт из России в страну увеличился почти до потенциального максимума — 2 млн баррелей в сутки.

Он добавил, что Китай после отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 «может купить буквально весь российский нефтяной экспорт», однако Россия хотела бы сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный и дает продавцам нефти возможность лучше контролировать поставки.

Ранее RT сообщал, что замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что цена российской нефти для Индии формируется рыночными методами.

Замглавы МИД России подчеркнул, что российская сторона не раз говорила, что не торгует энергоресурсами себе в убыток.

Рынки,Андрей Руденко,МИД России,ЕС,
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