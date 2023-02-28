Bloomberg: Россия наращивает поставки нефти в Индию

Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
В публикации отмечается, что до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть.
Ведущий аналитик Kpler Виктор Катон утверждает, что в феврале импорт из России в страну увеличился почти до потенциального максимума — 2 млн баррелей в сутки.
Он добавил, что Китай после отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 «может купить буквально весь российский нефтяной экспорт», однако Россия хотела бы сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный и дает продавцам нефти возможность лучше контролировать поставки.
Ранее RT сообщал, что замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что цена российской нефти для Индии формируется рыночными методами.
Замглавы МИД России подчеркнул, что российская сторона не раз говорила, что не торгует энергоресурсами себе в убыток.