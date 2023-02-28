Bloomberg: Россия наращивает поставки нефти в Индию

Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

В публикации отмечается, что до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть.

Ведущий аналитик Kpler Виктор Катон утверждает, что в феврале импорт из России в страну увеличился почти до потенциального максимума — 2 млн баррелей в сутки.

Он добавил, что Китай после отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 «может купить буквально весь российский нефтяной экспорт», однако Россия хотела бы сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный и дает продавцам нефти возможность лучше контролировать поставки.

Ранее RT сообщал, что замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что цена российской нефти для Индии формируется рыночными методами.