Спрогнозирован курс доллара выше 200 рублей в 2025 году

Стоимость доллара к рублю может вырасти выше 100 рублей к 2024 году и превысить отметку в 200 рублей к 2025 году. Соответствующий прогноз предоставил главный макроэкономист компании «Ингосстрах–Инвестиции» Антон Прокудин, пишет «РБК Инвестиции».

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Согласно разработанной валютной модели компании, в следующем году курс доллара поднимется выше 120 рублей, после чего вырастет примерно до 140 рублей. Затем последует временное укрепление рубля, однако в 2025 году курс американской валюты вернется к повышению и за год вырастет вдвое.

«Если сильно упростить систему, можно просто старые данные умножить на два. Когда-то курс был 30–35 рублей, потом он ушел до 86 рублей и вернулся к 55 рублям. Если мы умножим на два, то получится, что 60–70 рублей в современной парадигме, где-то 190 рублей в пределе и обратный возврат к 110 рублям», — объяснил Прокудин.

Причем сейчас, согласно схеме, доллар должен стоить 80 рублей (реальная цифра составляет приблизительно 75 рублей). Разницу экономист объясняет тем, что в модели заложена большая доля импорта к ВВП (20 процентов), однако в 2022 году показатель снизился до 14 процентов.

Кроме того, в компании считают, что при цене на нефть эталонного сорта Brent в 100 долларов за баррель России не избежать девальвации рубля. В этом случае падение будет «значительно меньше по масштабу», и после ослабления курса доллар снова будет стоить примерно 100 рублей, отметил Прокудин. Эксперт объяснил, что негативное влияние на курс оказывает сокращение экспортной выручки, которая в 2023 году составляет уже не более 600 миллиардов долларов, как в прошлом году, а 420–450 миллиардов долларов.