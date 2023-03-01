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1 час назад

Российский бенчмарк нефти могут создать в 2023 году

ТАСС

Вопрос создания бенчмарка на российскую нефть может быть решен в 2023 году. Об этом сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на главу министерства Николая Шульгинова.

Российский бенчмарк нефти могут создать в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Глава Минэнерго принял участие в совместном заседании комитетов Госдумы по энергетике и по контролю по подготовке проведения правительственного часа.

По словам министра, которые приводятся в сообщении, вопрос создания отечественного индикатора, который отражал бы нефтяные спрос и предложение именно на российские поставки, может быть решен в 2023 году.

Кроме того, Шульгинов в ходе заседания рассказал об итогах работы ТЭК за 2022 год, программе импортозамещения в отрасли, а также интеграции объектов электроэнергетики новых регионов в энергосистему России.

Рынки,Николай Шульгинов,Минэнерго России,Госдума,
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