Российский бенчмарк нефти могут создать в 2023 году

Вопрос создания бенчмарка на российскую нефть может быть решен в 2023 году. Об этом сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на главу министерства Николая Шульгинова.

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Глава Минэнерго принял участие в совместном заседании комитетов Госдумы по энергетике и по контролю по подготовке проведения правительственного часа.

По словам министра, которые приводятся в сообщении, вопрос создания отечественного индикатора, который отражал бы нефтяные спрос и предложение именно на российские поставки, может быть решен в 2023 году.