Российский бенчмарк нефти могут создать в 2023 году

Вопрос создания бенчмарка на российскую нефть может быть решен в 2023 году. Об этом сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на главу министерства Николая Шульгинова.
Глава Минэнерго принял участие в совместном заседании комитетов Госдумы по энергетике и по контролю по подготовке проведения правительственного часа.
По словам министра, которые приводятся в сообщении, вопрос создания отечественного индикатора, который отражал бы нефтяные спрос и предложение именно на российские поставки, может быть решен в 2023 году.
Кроме того, Шульгинов в ходе заседания рассказал об итогах работы ТЭК за 2022 год, программе импортозамещения в отрасли, а также интеграции объектов электроэнергетики новых регионов в энергосистему России.