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1 час назад

Молдавия объявила независимость от поставок энергоносителей из России

Илья Родин

Молдавия добилась независимости от поставок российских энергоресурсов, заявил в эфире TVR премьер-министр республики Дорин Речан. Об этом пишет ТАСС.

Молдавия объявила независимость от поставок энергоносителей из России
Фото: ТАССТАСС

«Мы можем выжить без газа или электричества из России», - подчеркнул Речан.

По словам чиновника, обретение независимости привело к повышению цен, тому, что экономика государства пережила своего рода «энергетический шок».

Власти страны на фоне инфляции планируют оказать помощь незащищенным слоям общества, оказать помощь пострадавшим бизнесменам, чьи предприятия и проекты потеряли конкурентоспособность, уточнил Речан.

По его оценке, в настоящее время Молдавия независима от российских газа и электричества, намеревается вложить инвестиции в экономику. Он добавил, что у страны есть «амбициозный план» постепенного перехода на зеленую энергетику.

Ранее премьер-министр призвал Россию как можно быстрее вывести войска из Приднестровья. Он объяснил свою просьбу тем, что страна вовлечена в процесс евроинтеграции. В его рамках требуется решить вопрос исключительно дипломатическим путем.

Рынки,Дорин Речан,
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