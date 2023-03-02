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50 минут назад

FT: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в Россию электроники якобы для военных целей

ТАССиещё 2

Западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции, которая якобы может использоваться в военных целях. Об этом в среду сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

FT: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в Россию электроники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их сведениям, в последние недели ОАЭ посетили представители США, Евросоюза и Великобритании, которые выразили озабоченность тем, что арабское государство может использоваться в качестве хаба для реэкспорта некоторых категорий товаров, в том числе электронной продукции, в обход западных санкций в Россию для дальнейшего военного применения.

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