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1 час назад

Набиуллина рассказала о о «вопиющих» нарушениях некоторых банков

Елена Прошина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о «вопиющих» нарушениях со стороны некоторых кредитных организаций России. Об этом сообщает «Российская газета».

Набиуллина рассказала о «диких» практиках банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, некоторые банки России стали пользоваться недопустимыми практиками после того, как завершилась острая фаза финансового кризиса. Например, организация может продавать один финансовый продукт под видом другого – Набиуллина рассказала о случаях, когда пенсионерам продавали паи ПИФа или договор накопительного страхования жизни вместо обычных вкладов.

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Другим «вопиющим случаем» глава регулятора назвала кредиты по ставкам, которые будут доступны только при соблюдении клиентом «немыслимого ряда условий». Кроме того, Набиуллина назвала, по её мнению, «совсем дикую практику» – оформление услуги против воли клиента.

Набиуллина заключила, что Банк России будет вынужден пойти на ужесточение регулирования, если такие нарушения будут продолжаться.

«Мы бы не хотели бегать по рынку с дубинкой, которая у нас, конечно, есть», – заявила она и добавила, что рассчитывает на благоразумие банкиров.

Ранее Набиуллина заявила, что санкции против российских банков не воспринимаются как шоковое событие.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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