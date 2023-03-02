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47 минут назад

Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 1,6%

ТАСС

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,6%, до 83,6 трлн рублей. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Объем торгов на рынках Мосбиржи в феврале вырос на 1,6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Положительную динамику объема операций продемонстрировали почти все рынки биржи: рынок облигаций (+76%), рынок акций (+34,4%), срочный рынок (+24,2%), валютный рынок (+14,6%) и рынок драгоценных металлов (+6,4%).

Объем торгов на фондовом рынке в феврале вырос на 55,5% и составил 2,487 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 34,4%, до 1,058 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 76%, до 1,429 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 24,2% и составил 4,3 трлн рублей. Объем торгов на валютном рынке вырос на 14,6%, до 19,4 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот увеличился на 25,2% и достиг 6,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 12,5 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке снизился на 4,2%, до 56,8 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос на 6,4%, до 12,9 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом составил 12,4 млрд рублей (2,9 тонны), серебром - 0,5 млрд рублей (7,5 тонны).

Рынки,Московская биржа,
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