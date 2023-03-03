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58 минут назад

Politico: Бельгия нарастила импорт российских алмазов в преддверии Дня святого Валентина

ТАСС

Бельгия в декабре 2022 года - январе 2023 года нарастила импорт необработанных алмазов из России в связи со всплеском спроса в преддверии Дня святого Валентина. Об этом в четверг сообщила европейская газета Politico со ссылкой на статистику, полученную из Министерства экономики и труда Бельгии.

Бельгия сообщила о всплеске спроса на российские алмазы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, сумма импорта в январе 2023 года составила €132 млн, тогда как за аналогичный период 2022 года она достигла только €97 млн. В феврале 2023 года этот показатель составил €61 млн. Неназванный бельгийский чиновник, слова которого приводит издание, заявил, что это указывает на "временный всплеск" спроса перед Днем святого Валентина.

Бельгия располагает развитой алмазной промышленностью, центром которой является Антверпен, поэтому поставки алмазов из России крайне важны для функционирования экономики города. Импорт алмазов не подпадает под санкции Евросоюза, отмечает издание.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил 27 января, что Бельгия выступает против запрета на поставки в ЕС алмазов из РФ. "Мы не поддерживаем запрет на поставки алмазов. Такие меры должны приниматься лишь на мировом уровне. Необходимо создать систему отслеживания происхождения алмазов. В противном случае алмазы все равно найдут дорогу на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддержит ли его страна алмазное эмбарго против России в рамках 10-го пакета санкций ЕС.

24 февраля посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил журналистам, что Евросоюз смог достичь политического соглашения со странами Группы семи (G7) об эмбарго на импорт алмазов из России. Однако решение о его введении еще не принято. По словам Садося, ограничительные меры должны распространяться на все категории алмазов.

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