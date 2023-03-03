В пятницу стоимость газа в Европе на биржевых торгах упала ниже $500 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Такая картина наблюдается впервые с 23 августа 2021 года. Суммарное снижение цены за день составило 3%.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $498,5 за 1 тыс. куб. м, или €45,4 за МВт•ч.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что стоимость газа в Европе падает по ряду причин. В частности, как уточнил он, такая динамика связана с уменьшением потребления.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень резервов газа на континенте уменьшился до 60,62%, что на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.