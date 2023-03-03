Крупные российские брокеры ограничили вывод валюты со счетов

Российские брокеры «Финам», «Атон», ITinvest, «Цифра брокер», «КИТ Финанс» и БКС ввели ограничения на вывод валюты со счетов клиентов. Об этом информирует ТАСС.
По данным агентства, трое из них, помимо двух последних, установили минимальную сумму для вывода средств со счетов пользователей в долларах США на уровне $15 тыс.
В свою очередь, БКС ввел минимальный лимит на вывод €5 тыс., а финансовый брокер «КИТ Финанс» совсем ограничил вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро.
Согласно информации брокеров, введение лимитов объясняется тем, что их банк-посредник поменял требования к проведению платежей и выводу денег с расчетных счетов.
По данным «Атон», «Финам» и «Цифра брокер», их банком-партнером был российский Райффайзенбанк и веденные ограничения не затронут эту кредитную организацию.
Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International ограничила количество и объем валютных транзакций для всех российских банков, за исключением пяти игроков.