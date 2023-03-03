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1 час назад

Шесть крупных российских брокеров ограничили вывод валюты со счетов

Газета.Ru

Российские брокеры «Финам», «Атон», ITinvest, «Цифра брокер», «КИТ Финанс» и БКС ввели ограничения на вывод валюты со счетов клиентов. Об этом информирует ТАСС.

Крупные российские брокеры ограничили вывод валюты со счетов
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным агентства, трое из них, помимо двух последних, установили минимальную сумму для вывода средств со счетов пользователей в долларах США на уровне $15 тыс.

В свою очередь, БКС ввел минимальный лимит на вывод €5 тыс., а финансовый брокер «КИТ Финанс» совсем ограничил вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро.

Согласно информации брокеров, введение лимитов объясняется тем, что их банк-посредник поменял требования к проведению платежей и выводу денег с расчетных счетов.

По данным «Атон», «Финам» и «Цифра брокер», их банком-партнером был российский Райффайзенбанк и веденные ограничения не затронут эту кредитную организацию.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International ограничила количество и объем валютных транзакций для всех российских банков, за исключением пяти игроков.

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