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1 час назад

Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 24 млн

ТАСС

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2023 года достигло 24 млн (+517,8 тыс. человек), ими открыто 40,4 млн счетов (+866,4 тыс.). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 24 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале 2023 года сделки на фондовом рынке совершали 2,5 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 81,1%, в объеме торгов облигациями - 28,2%, на спот-рынке валюты - 20,8%, на срочном рынке - 65,5%.

В топ-10 регионов по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, стали Москва (2,2 млн), Московская область (1,4 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (0,87 млн), Башкортостан (0,8 млн), Свердловская область (0,79 млн), Татарстан (0,75 млн), Ростовская (0,69 млн), Челябинская (0,62 млн) и Самарская (0,57 млн) области.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в феврале возросло до 5,2 млн (+40,8 тыс. счетов). Оборот по ИИС по итогам месяца составил 138,8 млрд рублей, в структуре оборота 83,1% приходится на сделки с акциями, 8,35% - с облигациями, 8,55% - с биржевыми фондами.

Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (537,9 тыс. счетов), Московская область (312,8 тыс.) и Санкт-Петербург (251,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (171,1 тыс. счетов), Республика Башкортостан (166,6 тыс.) и Краснодарский край (162,7 тыс.).

В феврале 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,0% и 7,5% соответственно), акции "Газпрома" (21,9%), "Лукойла" (10,2%), "Норникеля" (9,0%), "Роснефти" (5,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,9%), акции "Яндекса" (4,8%), "Новатэка" (4,4%) и "Северстали" (4,0%).

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