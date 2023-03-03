Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 24 млн

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2023 года достигло 24 млн (+517,8 тыс. человек), ими открыто 40,4 млн счетов (+866,4 тыс.). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

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В феврале 2023 года сделки на фондовом рынке совершали 2,5 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 81,1%, в объеме торгов облигациями - 28,2%, на спот-рынке валюты - 20,8%, на срочном рынке - 65,5%.

В топ-10 регионов по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, стали Москва (2,2 млн), Московская область (1,4 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (0,87 млн), Башкортостан (0,8 млн), Свердловская область (0,79 млн), Татарстан (0,75 млн), Ростовская (0,69 млн), Челябинская (0,62 млн) и Самарская (0,57 млн) области.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в феврале возросло до 5,2 млн (+40,8 тыс. счетов). Оборот по ИИС по итогам месяца составил 138,8 млрд рублей, в структуре оборота 83,1% приходится на сделки с акциями, 8,35% - с облигациями, 8,55% - с биржевыми фондами.

Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (537,9 тыс. счетов), Московская область (312,8 тыс.) и Санкт-Петербург (251,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (171,1 тыс. счетов), Республика Башкортостан (166,6 тыс.) и Краснодарский край (162,7 тыс.).