Bloomberg: ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных эмиратских чиновников, которые опровергли публикацию газеты The Wall Street Journal.

По словам одного из источников агентства, власти ОАЭ на протяжении нескольких лет размышляют над тем, какие альянсы лучше всего отвечают долгосрочным интересам страны, и периодически действительно поднимают вопрос о выходе из ОПЕК. Несмотря на это, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы, сказал собеседник агентства.

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"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отмечает Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что ОАЭ ведут внутренние дискуссии о возможности выхода из ОПЕК, чтобы нарастить добычу нефти, которую ограничивает Саудовская Аравия.

По данным издания, между двумя арабскими странами в последние годы наметились разногласия из-за разных подходов к вопросу добычи нефти, а также из-за соперничества за влияние в Йемене. Производственные мощности ОАЭ позволяют нарастить добычу нефти и в результате увеличить доходы от экспорта нефти, однако этот потенциал ограничивается действующими в ОПЕК квотами. Как утверждает The Wall Street Journal, в октябре 2022 года ОАЭ поддержали призыв Вашингтона нарастить добычу нефти, однако Саудовская Аравия выступила против и сумела добиться поддержки своего предложения.