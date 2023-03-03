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59 минут назад

Bloomberg: ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК

ТАССиещё 1

Объединенные Арабские Эмираты не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных эмиратских чиновников, которые опровергли публикацию газеты The Wall Street Journal.

Bloomberg: ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам одного из источников агентства, власти ОАЭ на протяжении нескольких лет размышляют над тем, какие альянсы лучше всего отвечают долгосрочным интересам страны, и периодически действительно поднимают вопрос о выходе из ОПЕК. Несмотря на это, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы, сказал собеседник агентства.

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"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отмечает Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что ОАЭ ведут внутренние дискуссии о возможности выхода из ОПЕК, чтобы нарастить добычу нефти, которую ограничивает Саудовская Аравия.

По данным издания, между двумя арабскими странами в последние годы наметились разногласия из-за разных подходов к вопросу добычи нефти, а также из-за соперничества за влияние в Йемене. Производственные мощности ОАЭ позволяют нарастить добычу нефти и в результате увеличить доходы от экспорта нефти, однако этот потенциал ограничивается действующими в ОПЕК квотами. Как утверждает The Wall Street Journal, в октябре 2022 года ОАЭ поддержали призыв Вашингтона нарастить добычу нефти, однако Саудовская Аравия выступила против и сумела добиться поддержки своего предложения.

5 октября 2022 года страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. С точки зрения правительства США, решение объединения ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в связи с этим за пересмотр отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Власти королевства с этим категорически не согласились. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно носит исключительно экономический характер.

Рынки,Джозеф Байден,ОПЕК,
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