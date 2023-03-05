Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для рынков Азии и Европы

ТАССиещё 3

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, повысила апрельские цены на нефть для Азии и Европы. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Европы
Фото: ТАССТАСС

По его информации, официальная отпускная цена сорта Arab Light для Азии на апрель возросла до уровня на $2,5 выше стоимости бенчмарка Oman-Dubai, что на 50 центов выше мартовской цены.

В то же время государственная саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, выросли на $0,3, уточнило агентство.

Шольц: ФРГ стала независимой от поставок газа и нефти из России

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.

Рынки,Цена на нефть,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий