Названы последствия для нефтяного рынка в случае выхода ОАЭ из ОПЕК

Разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией по поводу распределения квот на добычу нефти набирают обороты.
По сообщениям газеты The Wall Street Journal, ОАЭ рассматривают возможность выхода из стран ОПЕК, потому что уже давно настаивают на увеличении добычи нефти. У страны есть возможность производить больше, однако участие в организации выступает как сдерживающий фактор.
"Поскольку информация из неофициальных источников, то можно предположить, что выход из картеля ОАЭ вряд ли возможен, пока не будет официальных подтверждений, - рассказал "Российской газете" финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов. - Но исключать такой вероятности тоже не стоит".
В последнее время из картеля уже ушли Эквадор и Катар из-за несправедливого распределения квот и невозможности нарастить объемы производства нефти. В январе 2020 года Бразилии было предложено вступить в ОПЕК, но она ответила отказом.
"Так что если предположить, что ОАЭ покинут ОПЕК, то это дестабилизирует ситуацию на рынке нефти и приведет к уменьшению влияния самого картеля на мировой нефтяной рынок. За счет собственного увеличения нефтяного производства ОАЭ и роста предложения на рынке, цены на нефть в краткосрочной перспективе станут снижаться, что в свою очередь скажется на сокращении российских нефтедоходов. Но дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как отреагируют и какие действия предпримут страны ОПЕК для стабилизации нефтяного рынка", - заключил эксперт.