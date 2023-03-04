Названы последствия для нефтяного рынка в случае выхода ОАЭ из ОПЕК

"Так что если предположить, что ОАЭ покинут ОПЕК, то это дестабилизирует ситуацию на рынке нефти и приведет к уменьшению влияния самого картеля на мировой нефтяной рынок. За счет собственного увеличения нефтяного производства ОАЭ и роста предложения на рынке, цены на нефть в краткосрочной перспективе станут снижаться, что в свою очередь скажется на сокращении российских нефтедоходов. Но дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как отреагируют и какие действия предпримут страны ОПЕК для стабилизации нефтяного рынка", - заключил эксперт.