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1 час назад

Что ждет нефтяной рынок в случае выхода ОАЭ из ОПЕК

Российская Газета

Разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией по поводу распределения квот на добычу нефти набирают обороты.

Названы последствия для нефтяного рынка в случае выхода ОАЭ из ОПЕК
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По сообщениям газеты The Wall Street Journal, ОАЭ рассматривают возможность выхода из стран ОПЕК, потому что уже давно настаивают на увеличении добычи нефти. У страны есть возможность производить больше, однако участие в организации выступает как сдерживающий фактор.

"Поскольку информация из неофициальных источников, то можно предположить, что выход из картеля ОАЭ вряд ли возможен, пока не будет официальных подтверждений, - рассказал "Российской газете" финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов. - Но исключать такой вероятности тоже не стоит".

В последнее время из картеля уже ушли Эквадор и Катар из-за несправедливого распределения квот и невозможности нарастить объемы производства нефти. В январе 2020 года Бразилии было предложено вступить в ОПЕК, но она ответила отказом.

"Так что если предположить, что ОАЭ покинут ОПЕК, то это дестабилизирует ситуацию на рынке нефти и приведет к уменьшению влияния самого картеля на мировой нефтяной рынок. За счет собственного увеличения нефтяного производства ОАЭ и роста предложения на рынке, цены на нефть в краткосрочной перспективе станут снижаться, что в свою очередь скажется на сокращении российских нефтедоходов. Но дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как отреагируют и какие действия предпримут страны ОПЕК для стабилизации нефтяного рынка", - заключил эксперт.

Рынки,ОПЕК,
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