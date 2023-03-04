Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Действия Минфина снизили давление на рубль, цены на нефть обратили пристальное внимание на Китай, российский фондовый рынок может повторить свой путь после введения санкций. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Рубль

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Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 74-78 за доллар, 79-83 за евро и 10,8-11,3 за юань.

На минувшей неделе завершился февральский налоговый период, когда экспортеры активно продают валюту, и до последней недели марта рубль лишился этого фактора поддержки.

В пользу рубля по-прежнему будут оставаться валютные интервенции в рамках бюджетного правила для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. С 7 марта Минфин уменьшит ежедневный объем продажи юаней на 39%, до 5,4 млрд рублей.

Также давление на рубль несколько ослабло после того, как глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что поступление налогов за первые два месяца года превысило более 5 трлн рублей и оказалось больше, чем в прошлом году.

Негативными факторами для рубля остаются риски обострения геополитической ситуации и ожидания сокращения экспорта из-за санкций в сочетании с постепенным восстановлением импорта благодаря перестройки цепочек поставок с Запада на Восток.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Негативный старт недели на нефтяном рынке обернулся ростом котировок к ее завершению. Бегство инвесторов от риска затронуло и сырьевой рынок. Ужесточение сигналов со стороны ФРС США повлияло на ожидания экономической активности и спроса на сырье.

Тем не менее, позитивная статистика по экономике Китая, которая указывает на более быстрое восстановление, смогла вернуть цены к верхней границе краткосрочного диапазона. В частности, индекс активности в промышленном секторе КНР в феврале вырос максимальными темпами за последние 11 лет. Если участники рынка получат дополнительные подтверждения того, что восстановительный импульс в Китае сохраняется даже без вспомогательных стимулирующих мер властей, это может стать поводом для продолжения роста нефтяных котировок.

На этом фоне отраслевая статистика из США выглядит вторично. Увеличение коммерческих запасов нефти несущественно превысило рыночные ожидания, при этом показатель совокупной добычи остался на прежнем уровне. С учетом возможного сохранения поддержки нефтяного рынка со стороны китайского спроса, а также некоторого смягчения риторики Федеральной резервной системой (ФРС) США в последние дни, нефтяной рынок может продолжить рост. Ближайшими целями могут стать отметки $87 и $90 за баррель Brent.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- Если геополитическая ситуация не ухудшится, то на следующей неделе российский рынок вполне может возобновить подъем. Точно так же, как это произошло после санкций. По индексу МосБиржи среднесрочные ориентиры могут быть в районе 2340-2380 пунктов.

Среди отдельных бумаг можно выделить акции экспортеров, выигрывающих от прошедшего ослабления рубля, но все еще не заложивших это в котировки. Например, положительный взгляд по Северстали, ММК, НЛМК, Распадской и Мечелу. По сталеварам дополнительным драйвером также выступают ожидания сильной динамики внутренних цен на стальную продукцию.

Российские эмитенты продолжают публиковать финансовые результаты по итогам 2022 года. Из ближайших отчетов крупных компаний можно выделить Русагро (6 марта), Сбербанк (9 марта), ТМК (10 марта), TCS Group (15 марта), VK, Полиметалл, Распадская (16 марта), X5 Group (17 марта).