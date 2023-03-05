Всем, у кого есть доллары, озвучили обнадеживающий прогноз

В этом году американская валюта продолжит свой рост, сообщает KONKURENT.RU.
Рубль продолжит сдавать свои позиции на валютном рынке, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.
Эксперт отметил, что такая ситуация будет происходить из-за влияния санкций.
Так, по словам специалиста, в 2022 г. курс рубля рос по той причине, что Россия имела сильный платежный баланс.
«То есть мы получали от экспорта много валюты, а потребность в валюте для импорта сократилась», - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.
При этом экономист подчеркнул, что уже сейчас ситуация изменилась. Так, эксперт пояснил, что доходы от экспорта из-за введенных против России санкций начали снижаться. При этом параллельный импорт обеспечил рост числа ввозимых в страну товаров.
«Это главная причина, по которой рубль ослабевает, и этот процесс еще не закончился», - подчеркнул экономист.
Изменить ситуацию в противоположную сторону сейчас могут, по мнению эксперта, какие-то дополнительные факторы. Но в том случае, если их не будет, то стоимость доллара может подняться до отметок в 8 руб.
При этом Николаев считает, что такое укрепление американской валюты произойдет не в самом ближайшем будущем, но точно в текущем году.