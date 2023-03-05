Всем, у кого есть доллары, озвучили обнадеживающий прогноз

В этом году американская валюта продолжит свой рост, сообщает KONKURENT.RU.

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Рубль продолжит сдавать свои позиции на валютном рынке, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Эксперт отметил, что такая ситуация будет происходить из-за влияния санкций.

Так, по словам специалиста, в 2022 г. курс рубля рос по той причине, что Россия имела сильный платежный баланс.

«То есть мы получали от экспорта много валюты, а потребность в валюте для импорта сократилась», - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом экономист подчеркнул, что уже сейчас ситуация изменилась. Так, эксперт пояснил, что доходы от экспорта из-за введенных против России санкций начали снижаться. При этом параллельный импорт обеспечил рост числа ввозимых в страну товаров.

«Это главная причина, по которой рубль ослабевает, и этот процесс еще не закончился», - подчеркнул экономист.

Изменить ситуацию в противоположную сторону сейчас могут, по мнению эксперта, какие-то дополнительные факторы. Но в том случае, если их не будет, то стоимость доллара может подняться до отметок в 8 руб.