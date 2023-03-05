Bloomberg: рынки оказались в уязвимом положении из-за нехватки долларов

Нехватка американских долларов в наличном обращении привела к усилению финансового кризиса в ряде стран мира, включая некоторые африканские и азиатские государства. К числу наиболее пострадавших можно отнести Шри-Ланку, Нигерию, Пакистан и другие, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка. "Больницы откладывают проведение операций в Шри-Ланке. Международные рейсы приостановлены в Нигерии. Автомобильные заводы закрылись в Пакистане. В некоторых из наиболее уязвимых развивающихся стран мира ситуация на местах крайне тяжелая. Нехватка долларов ограничивает доступ ко всему, от сырья до лекарств", - говорится в материале. В связи с этим стратег по развивающимся рынкам и пограничным рынкам в Tellimer в Дубае Хаснайн Малик призвал потенциальных инвесторов быть более осторожными с вложениями в экономику наиболее рискованных стран. Данные государства в обозримой перспективе могут столкнуться с усилением кризиса на фоне продолжающейся нехватки долларов. "В этих проблемных странах назревает настоящий кризис, и для некоторых ситуация может стать еще хуже. Инвесторам необходимо будет проявлять еще большую бдительность при проверке уязвимости и дифференциации страновых рисков, чтобы не быть застигнутыми врасплох следующей Ганой или Шри-Ланкой", - заключил Малик. 5 февраля основатель компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус призвал инвесторов более осторожно подходить к вложениям в китайскую экономику на фоне проблемы с выводом денежных средств из КНР. Местные власти предъявляют к иностранным предпринимателям излишне серьезные требования, например, предоставить данные о происхождении денег за последние 20 лет.