Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
54 минуты назад

Bloomberg: мировые рынки оказались в уязвимом положении из-за нехватки долларов

Газета.Ru

Нехватка американских долларов в наличном обращении привела к усилению финансового кризиса в ряде стран мира, включая некоторые африканские и азиатские государства. К числу наиболее пострадавших можно отнести Шри-Ланку, Нигерию, Пакистан и другие, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка. "Больницы откладывают проведение операций в Шри-Ланке. Международные рейсы приостановлены в Нигерии. Автомобильные заводы закрылись в Пакистане. В некоторых из наиболее уязвимых развивающихся стран мира ситуация на местах крайне тяжелая. Нехватка долларов ограничивает доступ ко всему, от сырья до лекарств", - говорится в материале. В связи с этим стратег по развивающимся рынкам и пограничным рынкам в Tellimer в Дубае Хаснайн Малик призвал потенциальных инвесторов быть более осторожными с вложениями в экономику наиболее рискованных стран. Данные государства в обозримой перспективе могут столкнуться с усилением кризиса на фоне продолжающейся нехватки долларов. "В этих проблемных странах назревает настоящий кризис, и для некоторых ситуация может стать еще хуже. Инвесторам необходимо будет проявлять еще большую бдительность при проверке уязвимости и дифференциации страновых рисков, чтобы не быть застигнутыми врасплох следующей Ганой или Шри-Ланкой", - заключил Малик. 5 февраля основатель компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус призвал инвесторов более осторожно подходить к вложениям в китайскую экономику на фоне проблемы с выводом денежных средств из КНР. Местные власти предъявляют к иностранным предпринимателям излишне серьезные требования, например, предоставить данные о происхождении денег за последние 20 лет.

Bloomberg: рынки оказались в уязвимом положении из-за нехватки долларов
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»
Рынки,Марк Мобиус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий