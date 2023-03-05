Шольц: ФРГ стала независимой от поставок газа и нефти из России

ФРГ стала независимой от поставок угля, нефти и газа из России, рассказал в интервью CNN канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что это не вызвало кризиса в экономике, о котором предупреждали эксперты.

Шольц подчеркнул, что страна добилась независимости от российских энергоресурсов.

По его словам, в феврале 2022 года эксперты предполагали, что страна не сможет «легко в экономическом отношении» пережить ситуацию, при которой Россия больше не поставляет ресурсы в ФРГ и другие страны Европы.

Канцлер пояснил, что Германии все же удалось это сделать. Вместе с тем, добавил он, в государстве нет нехватки газа, не наблюдается кризис в экономике.