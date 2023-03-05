Глава ЕК: зависимость ЕС от газа и нефти из РФ осталась в прошлом

"Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом", - считает глава ЕК. "Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа", - пояснила фон дер Ляйен.