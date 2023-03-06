Юань обогнал доллар на российских торгах

В минувшем месяце юаню удалось обогнать американскую валюту на российских торгах с расчетом «завтра». Так, он получил звание самой торгуемой валюты на территории РФ, сообщает «Коммерсант». Издание ссылается на данные Мосбиржи.

Объем торгов юанем составил 1,48 трлн рублей – это на треть превышает значение января. До этого максимальный уровень был зафиксирован в декабре 2022 года - 0,19 трлн рублей.

Кроме того, подчеркивается, что в феврале на юань пришлось порядка 40% суммарного объема торгов основными валютами, на доллар — чуть более 38%, на евро — 21,2%. Для сравнения: в такой же период 2022 года «американец» занимал 87,6% в объеме российских торгов, «китаец» — 0,32%, «европеец» – 11,9%.

Такая динамика свидетельствует о том, что Россия старается отойти от транзакций в «недружественных» валютах из-за рестрикций, которые вводятся западными странами, говорится в публикации. Сообщается о росте товарооборота между Россией и КНР — на 29,3%, до $190 млрд.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, порядка 50% торгового оборота РФ с китайской стороной идет в рублях и юанях. Он прогнозирует рост доли использования национальных валют в торговле с Китаем в ближайшие месяцы.