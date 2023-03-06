Цена газа в Европе впервые с 2021 года снизилась до $450

Цена газа на европейских биржах в понедельник, 6 марта, значительно снизилась, почти до $450 за 1 тыс. куб. м. Падение стоимости до таких значений было зафиксировано впервые с июля 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общее снижение стоимости энергоресурса за день достигло 6%.

В частности, в Нидерландах на хабе TTF цена апрельского фьючерса упала до $457 за 1 тыс. куб. м.

По данным агентства, снижение цены топлива обусловлено рядом факторов. В частности, достаточно теплой погодой в макрорегионе.

Кроме того, запасы газа в подземных газохранилищах в настоящее время находятся на высоком уровне. В среднем, ПХГ европейских стран заполнены на 59,4%, что на 21,17% выше, чем в среднем фиксировалось в 2018-2022 годах.