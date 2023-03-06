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28 минут назад

Bloomberg: нефть подорожает до $100 за баррель

Национальная Служба Новостей

В 2023 году цены на «черное золото» поднимутся до $100 за баррель. Об этом в беседе с американским агентством Bloomberg заявил представитель банка Goldman Sachs Джефф Карри.

Bloomberg: нефть подорожает до $100 за баррель
Фото: nsn.fmnsn.fm

Подъем нефтяных котировок до $100 следует ожидать в четвертом квартале текущего года, уточнил Карри. Повышению стоимости нефти будет способствовать сокращение мировых запасов. Также сыграет роль стабилизация денежной массы, сообщил эксперт.

Кроме того, на стоимость барреля повлияет снятие антиковидных ограничений в Китае, добавил Карри.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что отказ от закупок российской нефти может нарушить баланс на мировом энергетическом рынке, передает НСН.

Рынки,Жозеп Боррель,
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