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1 час назад

В США увидели нежелание Европы возвращаться к импорту российского газа

News.ru

Европейские страны в настоящее время не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах. Такое заявление в ходе пленарного выступления на международной энергетической конференции CERAWeek сделал глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт. Конференция проходит в Хьюстоне, штат Техас, в США. Слова Вирта приводит РИА Новости.

В Chevron заявили о нежелании Европы возвращаться к импорту газа из РФ
Фото: News.ruNews.ru

На сегодняшний день чрезмерная зависимость от поставок российского газа очевидна. И я считаю, что европейцы не демонстрируют желания возвращаться к такому положению вещей, — сказал глава Chevron.

Так он прокоментировал вопрос энергетической зависимости стран ЕС от газа из РФ и перспективы возобновления поставок в рамках СВО на Украине.

Также Вирт назвал три пути поставок газа из США в Европу. Один из вариантов — это трубопровод, организацию которого обсуждают многие страны. По мнению предпринимателя, этот вариант потребует большого капиталовложения и является очень сложным.

Второй путь — задействование имеющейся инфраструктуры, Третий — поставки СПГ морским путем по Средиземному морю.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что у России есть шансы восстановить статус главного поставщика газа в страны Евросоюза. В качестве аргумента издание приводит слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, назвавшего «исторически невежественным и геополитические неправильным» перспективу остаться без российского газа.

Рынки,Михаэль Кречмер,ЕС,
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