Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в понедельник.На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,20%.

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Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.829,60 долл. и сопротивление — на 1.864,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,17% и торгуется на отметке 104,32 долл.