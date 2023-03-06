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1 час назад

Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Investing.com Россия

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в понедельник.На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,20%.

Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.829,60 долл. и сопротивление — на 1.864,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,17% и торгуется на отметке 104,32 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,75%, достигнув отметки 21,08 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,14%, дойдя до уровня 4,07 долл. за фунт.

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