Казахстан столкнулся с проблемами при поставках нефти в Европу

Казахстан не смог найти достаточно нефти для поставок в европейские страны через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg.

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Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что страна может увеличить ежегодные поставки до шести миллионов тонн, напомнили в агентстве. Однако ей едва удается найти для Германии 20 тысяч тонн.

По данным Bloomberg, в ближайшее время ФРГ должна принять около 40 тысяч тонн казахстанской нефти, что на 90% меньше, чем планировалось изначально.

Главным образом к такой ситуации привело сокращение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день из-за ремонта на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз. До сих пор Казахстану так и не удалось вернуться к прежним объемам.