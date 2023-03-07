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9 минут назад

Bloomberg: Казахстан столкнулся с проблемами при поставках нефти в Европу

Елена Прошина

Казахстан не смог найти достаточно нефти для поставок в европейские страны через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg.

Казахстан столкнулся с проблемами при поставках нефти в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что страна может увеличить ежегодные поставки до шести миллионов тонн, напомнили в агентстве. Однако ей едва удается найти для Германии 20 тысяч тонн.

По данным Bloomberg, в ближайшее время ФРГ должна принять около 40 тысяч тонн казахстанской нефти, что на 90% меньше, чем планировалось изначально.

Главным образом к такой ситуации привело сокращение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день из-за ремонта на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз. До сих пор Казахстану так и не удалось вернуться к прежним объемам.

Отмечается, что к северной ветке «Дружбы» подключены два нефтеперерабатывающих завода в Восточной Германии и предприятия в Польше, а к южной — Венгрии, Словакии и Чехии. Нефтепровод удобен для стран ЕС, поскольку поступающее в него от разных поставщиков сырье смешивается в однородный экспортный сорт.

Рынки,Болат Акчулаков,ЕС,
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