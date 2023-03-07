Российские индексы завершили торги разнонаправленно

Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2 295,60 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,72%, до 951,38 пункта.

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Нефтяные котировки умеренно снижались, оставаясь при этом на относительно высоких уровнях, рубль сдавал позиции. Курс доллара к концу дня вырос на 0,56% - до 76,02 рубля, евро - на 0,12%, до 80,59 рубля, юань поднялся на 0,02%, до 10,87 рубля.

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Сдерживать активность покупателей мог фактор предпраздничного дня - завтра торги на Мосбирже не будут проводиться в связи с Международным женским днем, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Внешние рынки демонстрировали рост осторожности в свете ожидания поступления новых сигналов регуляторов.

"В среду, когда наш рынок будет отдыхать, глава Федрезерва США Джером Пауэлл продолжит выступать перед Конгрессом. Завтра же будет опубликована Бежевая книга ФРС. Кроме того, в середине недели рынки ждут речи президента ЕЦБ Кристин Лагард", - сказал эксперт.

Рынок акций

На рынке акций во вторник лидировали в росте акции банка "Санкт-Петербург" (+7,5%), "в связи с оптимистичными прогнозами ЦБ РФ по чистой прибыли банковского сектора в 2023 году, которая может достичь 1,2-1,5 трлн рублей против 300 млрд рублей в 2022 году", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выросли акции "Таттелекома" (+5,4%) после новости о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2022 год в размере 0,05085 руб. на акцию. Подорожали акции угольной компании "Распадская" (+4,1%) на фоне новости о существенном увеличении импорта Китаем угля, в том числе из России, добавила эксперт.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки группы Headhunter.ru (-1,4%) после публикации финансовой отчетности за 4-й квартал 2022 года, "хотя она оказалась достаточно сильной", отметила Мильчакова. Снизились в цене ранее подорожавшие акции биотехнологической компании ИСКЧ (-1,3%), подешевели без новостей депозитарные расписки Ozon (-1,2%).

Прогноз на 9 марта

В четверг российский рынок будет отыгрывать события и заявления предыдущего дня, считает Бахтин. Сбербанк в этот день планирует опубликовать отчет по МСФО за 2022 год. "Движения в тяжеловесных бумагах Сбера могут повлиять на общую динамику рынка", - полагает эксперт.