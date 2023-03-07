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1 час назад

Минфин США: G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте

Илья Родин

Государства «Большой семерки» (G7) планируют пересмотреть в марте уровень потолка цен на российскую нефть, рассказала помощница министра финансов США Элизабет Розенберг. Об этом пишет РИА «Новости».

G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Розенберг пояснила, что высокопоставленные чиновники G7 планируют провести встречу в марте 2023 года. Стороны обсудят потолок цен на российский энергоресурс.

Отмечается, что сотрудница Минфина отказалась ответить на вопросы о о том, как Вашингтон оценивает последствия ранее принятых мер по искусственному регулированию рынка углеводородов.

Ранее эксперты заявили, что российская нефтяная промышленность успешно сопротивляется давлению ограничительных мер со стороны западных стран.

Глава компании Gunvor считает, что потолок цен на нефть из РФ работает

Они констатировали, что Москва буквально наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает на нем огромные суммы.

Рынки,Казначейство США,
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