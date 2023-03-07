G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть

Государства «Большой семерки» (G7) планируют пересмотреть в марте уровень потолка цен на российскую нефть, рассказала помощница министра финансов США Элизабет Розенберг. Об этом пишет РИА «Новости».
Розенберг пояснила, что высокопоставленные чиновники G7 планируют провести встречу в марте 2023 года. Стороны обсудят потолок цен на российский энергоресурс.
Отмечается, что сотрудница Минфина отказалась ответить на вопросы о о том, как Вашингтон оценивает последствия ранее принятых мер по искусственному регулированию рынка углеводородов.
Ранее эксперты заявили, что российская нефтяная промышленность успешно сопротивляется давлению ограничительных мер со стороны западных стран.
Они констатировали, что Москва буквально наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает на нем огромные суммы.