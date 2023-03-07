G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть

Государства «Большой семерки» (G7) планируют пересмотреть в марте уровень потолка цен на российскую нефть, рассказала помощница министра финансов США Элизабет Розенберг. Об этом пишет РИА «Новости».

Розенберг пояснила, что высокопоставленные чиновники G7 планируют провести встречу в марте 2023 года. Стороны обсудят потолок цен на российский энергоресурс.

Отмечается, что сотрудница Минфина отказалась ответить на вопросы о о том, как Вашингтон оценивает последствия ранее принятых мер по искусственному регулированию рынка углеводородов.

Ранее эксперты заявили, что российская нефтяная промышленность успешно сопротивляется давлению ограничительных мер со стороны западных стран.