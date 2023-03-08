Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту

Эксперт заявил, что монополия доллара закачивается

25

Новая резервная валюта может навсегда столкнуть доллар США с пьедестала основной резервной валюты планеты, рассказал в статье для Washington Times обозреватель Ричард Ран.

Эксперт заявил, что монополия доллара закачивается
© globallookpress.com

Автор статьи пояснил, что государства БРИКС объявили о работах по созданию новой резервной валюты, предназначенной для конкуренции с американским долларом.

По словам обозревателя, доллар постепенно заменял собой другие валюты, а также золото. Во многих странах его стали использовать как предпочтительную резервную и расчетную валюту. Большая часть товаров продавалась именно за доллары.

Это привело к тому, что государства фактически оказались в заложниках у Соединенных Штатов. Вашингтон получил уникальную возможность применять к ним разнообразные ограничительные меры, уточнил Ричард Ран.

Вместе с тем, полагает аналитик, безответственная, безрассудная денежная политика Белого дома привела к тому, что многие страны, даже дружественные по отношению к США, начали выражать недовольство.

Крупные державы, заметил обозреватель, сократили использование американской валюты в своих расчетах. Так, доля долларов в торговле между Россией и Китаем упала с 90% в 2015 году до 40% в 2023 году.

25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий