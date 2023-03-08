Эксперт заявил, что монополия доллара закачивается

Новая резервная валюта может навсегда столкнуть доллар США с пьедестала основной резервной валюты планеты, рассказал в статье для Washington Times обозреватель Ричард Ран.

Автор статьи пояснил, что государства БРИКС объявили о работах по созданию новой резервной валюты, предназначенной для конкуренции с американским долларом.

По словам обозревателя, доллар постепенно заменял собой другие валюты, а также золото. Во многих странах его стали использовать как предпочтительную резервную и расчетную валюту. Большая часть товаров продавалась именно за доллары.

Это привело к тому, что государства фактически оказались в заложниках у Соединенных Штатов. Вашингтон получил уникальную возможность применять к ним разнообразные ограничительные меры, уточнил Ричард Ран.

Вместе с тем, полагает аналитик, безответственная, безрассудная денежная политика Белого дома привела к тому, что многие страны, даже дружественные по отношению к США, начали выражать недовольство.