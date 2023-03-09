Биржевая стоимость газа в Европе впервые с июля 2021 продемонстрировала падение ниже уровня в $450 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Снижение к предыдущему торговому дню составляет около 3%.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на старте торгов были на уровне 447,3 доллара (–3,2%) за тысячу кубометров.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов заявлял «Известиям», что стоимость газа в Европе падает по ряду причин. В частности, как уточнил он, такая динамика связана с уменьшением потребления.