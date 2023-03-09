Биржевая стоимость газа в Европе впервые с июля 2021 продемонстрировала падение ниже уровня в $450 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
Снижение к предыдущему торговому дню составляет около 3%.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на старте торгов были на уровне 447,3 доллара (–3,2%) за тысячу кубометров.
Партнер Capital Lab Евгений Шатов заявлял «Известиям», что стоимость газа в Европе падает по ряду причин. В частности, как уточнил он, такая динамика связана с уменьшением потребления.
Ранее заместитель представителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в интервью агентству Bloomberg сообщил о планах Евросоюза в следующем месяце объявить тендер на поставку газа в попытке снизить стоимость энергоресурсов. Предполагается, что после объявления тендера Евросоюзом к июню уже будут подписаны первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока.