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1 час назад

Биржевые цены на газ в Европе рухнули

Лера Букина

Биржевая стоимость газа в Европе впервые с июля 2021 продемонстрировала падение ниже уровня в $450 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Снижение к предыдущему торговому дню составляет около 3%.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на старте торгов были на уровне 447,3 доллара (–3,2%) за тысячу кубометров.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов заявлял «Известиям», что стоимость газа в Европе падает по ряду причин. В частности, как уточнил он, такая динамика связана с уменьшением потребления.

Ранее заместитель представителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович в интервью агентству Bloomberg сообщил о планах Евросоюза в следующем месяце объявить тендер на поставку газа в попытке снизить стоимость энергоресурсов. Предполагается, что после объявления тендера Евросоюзом к июню уже будут подписаны первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока.

Рынки,Марош Шефчович,Еврокомиссия,ЕС,
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