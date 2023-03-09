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1 час назад

Акции Сбербанка стали расти на фоне опубликованной годовой отчетности

Газета.Ru

Акции Сбербанка стали расти после того, как организация опубликовала положительную годовую отчетность. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции Сбербанка стали расти на фоне опубликованной годовой отчетности
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Мосбиржи поднялись на 0,2% — до 174,4 рублей к 10.06 мск. Привилегированные акции же выросли на 0,5%, дойдя до отметки в 173,28 рублей.

Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей, что выше ожиданий аналитиков, которые заявляли о чистой прибыли на уровне 250 млрд рублей.

7 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом заявил, что Сбер является одним из лидеров финансовой системы страны. Глава государства заявил, что Сбер «работает с прибылью, устойчиво, ритмично» в сложных условиях, что является одним из признаков устойчивости финансовой системы России.

До этого Сбербанк сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму. Уточняется, что менеджеры банка начнут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. Юридические лица смогут оформить ключевые услуги банка, в том числе взять кредит.

Ранее Сбер представил сокращенную отчетность по российским стандартам бухучета (РСБУ) за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль банка в декабре подскочила на 40,1% по сравнению с данными за декабрь 2021 года — до 125,5 млрд рублей, а за январь-декабрь составила 300,2 млрд рублей. Эксперты рынка назвали результаты положительными и оптимистичными не только для самого Сбербанка, но и для всего банковского сектора.

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