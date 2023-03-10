Курс евро превысил 81 рубль впервые с 22 апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: Москва 24/Никита Симонов Москва 24/Никита Симонов

По информации на 10 марта 18:01 по московскому времени, курс евро прибавил 0,96% и поднялся до 81,02 рубля. Однако спустя четыре минуты курс евро замедлился и расположился на уровне в 80,99 рублей (+0,93%). Курс доллара вырос на 0,26% и составил 76,04 рублей.

До этого курс евро поднимался выше 80 рублей 15 февраля. Тогда он увеличился на 0,97%, до 80,01 рубля. Спустя три минуты рост замедлился до 0,83%, а курс европейской валюты снизился до 79,9 рубля.

Ранее говорилось, что курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля. К резкому росту рубль перешел после неуверенной динамики на открытии торгов.